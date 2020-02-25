Джордж Гуд (праворуч), фото: Світові рекорди Гіннеса

https://racurs.ua/ua/n134257-ponad-visim-godyn-u-ssha-62-richnyy-kolyshniy-viyskovyy-vstanovyv-rekord-iz-perebuvannya-u-planci.html

Ракурс

Новий світовий рекорд із перебування у планці (стійки на ліктях, ізометричної вправи для основних груп м’язів, яка полягає у витримці позиції, схожої на віджимання, впродовж тривалого часу), встановив у США 62-річний колишній морський піхотинець Джордж Гуд.

Більшість людей можуть виконувати цю вправу впродовж 5−10 хвилин, проте Гуд зміг протриматися 8 годин 15 хвилин та 15 секунд. Про це повідомляє прес-служба Світових рекордів Гіннеса.

Зазначається, що до встановлення рекорду Гуд готувався загалом впродовж близько 2,1 тис. годин. Він пройшов кілька тренувальних зборів та здійснив 674 тис. присідань та 270 тис. віджимань.

Нагадаємо, в середині лютого шведський спортсмен Арман Дуплантіс всього через тиждень побив встановлений ним світовий рекорд у стрибках із жердиною в приміщенні.