Цирк без диких тварин: Мінкульт просить українців висловитися щодо заборониhttps://racurs.ua/ua/n134256-cyrk-bez-dykyh-tvaryn-minkult-prosyt-ukrayinciv-vyslovytysya-schodo-zaborony.htmlРакурс
Міністерство культури, молоді та спорту України закликає українців висловитися щодо цирків без тварин.
До 2021 року в українських цирках не буде тварин. Заборона буде ухвалена на законодавчому рівні. Це принципово і для тварин, і для людей, бо всі заслуговують гуманного ставлення. Про це 25 лютого повідомила прес-служба Міністерства культури, молоді та спорту у Facebook.
Україна упевнено рухається до переліку цивілізованих країн, де використання тварин у цирково-розважальній діяльності заборонене повністю чи частково, — зазначили у відомстві.
У міністерстві додали, що відповідний проект закону вже розроблений, наразі триває його громадське обговорення. Українців просять долучитися до обговорення, надсилати свої думки до 7 березня на електронну адресу lavro@mincult.gov.ua.
Нагадаємо, у січні міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляв, що державні цирки протягом 2020 року повністю відмовляться від вистав із використанням тварин.