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Ракурс
В Україні заборонять використовувати тварин у цирку. Фото: newsone.ua

Цирк без диких тварин: Мінкульт просить українців висловитися щодо заборони

25 лют 2020, 16:45
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Міністерство культури, молоді та спорту України закликає українців висловитися щодо цирків без тварин.

До 2021 року в українських цирках не буде тварин. Заборона буде ухвалена на законодавчому рівні. Це принципово і для тварин, і для людей, бо всі заслуговують гуманного ставлення. Про це 25 лютого повідомила прес-служба Міністерства культури, молоді та спорту у Facebook.

Україна упевнено рухається до переліку цивілізованих країн, де використання тварин у цирково-розважальній діяльності заборонене повністю чи частково, — зазначили у відомстві.

У міністерстві додали, що відповідний проект закону вже розроблений, наразі триває його громадське обговорення. Українців просять долучитися до обговорення, надсилати свої думки до 7 березня на електронну адресу lavro@mincult.gov.ua.

Нагадаємо, у січні міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляв, що державні цирки протягом 2020 року повністю відмовляться від вистав із використанням тварин.

Джерело: Ракурс


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