Зеленський у Москві: Кремль поки мовчить про запрошення на парад 9 травня

Зеленський на параді 9 травня у Москві: Кремль поки мовчить про запрошення, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n134255-zelenskyy-u-moskvi-kreml-poky-movchyt-pro-zaproshennya-na-parad-9-travnya.html

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Кремль наразі офіційно не запрошував президента України Володимира Зеленського на парад, який відбудеться у Москві 9 травня з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Таку відповідь надали у Департаменті доступу до публічної інформації Офісу президента України, повідомляє «Української правда».

В офісі Зеленського проаналізували реєстраційно-довідкову базу вхідної службової кореспонденції і офіційного запрошення Зеленському відвідати Москву не знайшли.

Росіяни анонсували запрошення ще влітку минулого року. Тому помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявляв, що Москва очікує приїзду президента України на «святкування 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні 9 травня 2020 року».

У лютому один із керівників фракції «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович запропонував у Раді сформувати офіційну делегацію, яка відбуде у Москву на парад 9 травня.

Згодом «Європейська солідарність» вимагала, щоб Зеленський офіційно заявив, чи поїде до Москви.