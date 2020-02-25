Зеленский в Москве: Кремль пока молчит о приглашении на парад 9 мая

Зеленский на параде 9 мая в Москве: Кремль пока молчит о приглашении, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n134255-zelenskiy-v-moskve-kreml-poka-molchit-o-priglashenii-na-parad-9-maya.html

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Кремль пока не приглашал президента Украины на парад, который состоится в Москве 9 мая по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

Такой ответ дали в Департаменте доступа к публичной информации Офиса президента Украины, сообщает «Украинская правда».

В офисе Зеленского проанализировали регистрационно-справочную базу входящей служебной корреспонденции и официального приглашения Зеленскому посетить Москву не нашли.

Россияне анонсировали приглашение еще летом прошлого года. Поэтому помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает приезда президента Украины на «празднование 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая 2020 года».

В феврале один из руководителей фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил в Раде сформировать официальную делегацию, которая отправится в Москву на парад 9 мая.

Впоследствии «Европейская солидарность» требовала, чтобы Зеленский официально заявил, поедет ли он в Москву.