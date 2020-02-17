Рабиновичу снова приспичило в Москву: предлагает Раде вместе с Путиным праздновать 9 мая. Фото: replyua

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Вадим Рабинович из «Оппозиционным платформы — За жизнь» предложил народным депутатам сформировать делегацию украинского парламента и отправить ее в Москву на празднование 75 годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Предложение присоединиться к параду 9 мая в столице страны-агрессора России член ОПЗЖ открыто высказал сегодня на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады.

Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. И поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом, — утверждает Рабинович.

При этом он не упомянул о вооруженной агрессии России, ее антиукраинской пропаганде и гибели в развязанной россиянами войне тысяч украинских воинов, которые защищали мирную жизнь в Украине.

Как известно, в столице страны-агрессора России живет дочь и внучка Рабиновича. На прошлой неделе Рабинович летал в Москву, откуда постил фото своих прогулок по Красной площади и местным магазинам. При этом свои посты он сопровождал словами об искусственном разжигании вражды между украинцами и россиянами.