Рабіновичу знову закортіло в Москву: схиляє Раду разом з Путіним святкувати 9 травня. Фото: replyua

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Вадим Рабінович із «Опозиційної платформи — За життя» запропонував народним депутатам сформувати делегацію українського парламенту й відправити її у Москву на святкування 75 річниці перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.

Пропозицію долучитися до параду 9 травня в столиці країни-агресора Росії член ОПЗЖ відкрито висловив сьогодні на погоджувальній раді керівників фракцій і груп Верховної Ради.

Наші батьки і діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. І тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч, — стверджує Рабінович.

При цьому він не згадав про збройну агресію Росії, її антиукраїнську пропаганду та загибель у розв’язаній росіянами війні кільканадцяти тисяч українських воїнів, які захищали мирне життя в Україні.

Як відомо, у столиці країни-агресора Росії живе дочка й онука Рабіновича. Минулого тижня Рабінович літав до Москви, звідки постив фото своїх прогулянок Красною площею і тамтешніми магазинами. При цьому свої пости він супроводжував словами про штучне розпалювання ворожнечі між українцями і росіянами.