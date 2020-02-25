В Украине запретят использовать животных в цирке. Фото: newsone.ua

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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины призывает украинцев высказаться относительно цирков без животных.

До 2021 года в украинских цирках не будет животных. Запрет будет принят на законодательном уровне. Это принципиально и для животных, и для людей, потому что все заслуживают гуманного отношения. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта в Facebook.

Украина уверенно движется к списку цивилизованных стран, где использование животных в цирково-развлекательной деятельности запрещено полностью или частично, — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что соответствующий проект закона уже разработан, сейчас идет его общественное обсуждение. Украинцев просят присоединиться к обсуждению, присылать свои мысли до 7 марта на электронный адрес lavro@mincult.gov.ua.

Напомним, в январе министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявлял, что государственные цирки в течение 2020 года полностью откажутся от спектаклей с использованием животных.