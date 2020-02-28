Маркарова і Милованов публічно посперечалися через 90 млрд грн для аграріїв і промисловості. Фото: NewsOne

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Оксана Маркарова, міністр фінансів, не підтримала ідею міністра економіки Тимофія Милованова виділити з держбюджету понад 90 млрд грн на підтримку аграрного сектору та промисловості в найближчі три роки.

Маркарова вважає, що ці кошти можуть осісти у кишені «деяких обраних». Дискусія між членами уряду Олексія Гончарука відбулася в соцмережі Facebook.

Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для всього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних, — написала очільниця Міністерства фінансів у коментарі під постом Милованова.

Маркарова наголосила, що вважає помилкою збільшення видатків держбюджету на підтримку деяких категорій бізнесу. За її словами, бізнесу в Україні наразі потрібні рівні умови і верховенство права.

Зазначимо, що її колега Милованов написав про плани влади виділити на підтримку аграріїв і промисловості понад 90 млрд грн, з яких 45,52 млрд грн можуть отримати виробники сільськогосподарської продукції, а також із цих коштів видаватимуть кредити для фермерів. Ще 12,41 млрд грн пропонується виділити на підтримку експорту, а 32,65 млрд грн — окремим галузям промисловості. Цю пропозицію, у разі її погодження в Кабміні та Верховній Раді, Міністерство економіки хоче реалізовувати у 2021−2023 роках.