Милованов розповів про стан української економіки. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n133813-malenka-yak-pushynka-mylovanov-pro-ukrayinsku-ekonomiku.html

Ракурс

Українська економіка зазнає не найкращих часів. Частка внутрішнього валового продукту (ВВП) України в світі — 0,3%. Частка українського експорту в світовій торгівлі — 0,2%. Частка експорту в ВВП — 45%.

Це означає, що Україна — маленька, як пушинка. Через те, що половину економіки становить експорт, Українська держава повністю залежить від світу. Тому якщо відбувається якась криза в світі, ми обов’язково її відчуваємо. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на брифінгу в Києві.

«Рецептом» зростання українського ВВП він назвав інвестиції в людей, в землю і технології.

Нам потрібні три ринки класичних — ринок землі, ринок капіталу, ринок праці, щоб вони працювали. На жаль, за 30 років вони в Україні не були створені, — підкреслив Милованов.

Він додав, що проблема української економіки полягає також в тому, що основний товар для експорту — це сировина. Відсоток високотехнологічних товарів, які експортує Україна, становить лише 17%.

У переробній промисловості України відсоток високих технологій — 3%. Наша економіка сьогодні, по суті, детехнологізована, — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Милованов розповів, що влада розраховує цього року отримати 6 млрд грн від проведення в Україні великої приватизації. Для приватизації визначено 20 великих і понад 500 малих підприємств.