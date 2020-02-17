Милованов рассказал о состоянии украинской экономики. Фото: Zik

https://racurs.ua/n133813-malenkaya-kak-pushinka-milovanov-ob-ukrainskoy-ekonomike.html

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Украинская экономика переживает не самые лучшие времена. Доля внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в мире — 0,3%. Доля украинского экспорта в мировой торговле — 0,2%. Доля экспорта в ВВП — 45%.

Это означает, что Украина — маленькая, как пушинка. Из-за того, что половину экономики составляет экспорт, Украинское государство полностью зависит от мира. Поэтому если происходит какой-то кризис в мире, мы обязательно его ощущаем. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге в Киеве.

«Рецептом» роста украинского ВВП он назвал инвестиции в людей, в землю и технологии.

Нам нужны три рынка классических — рынок земли, рынок капитала, рынок труда, чтобы они работали. К сожалению, за 30 лет они в Украине не были созданы, — подчеркнул Милованов.

Он добавил, что проблема украинской экономики заключается также в том, что основной товар для экспорта — это сырье. Процент высокотехнологичных товаров, которые экспортирует Украина, составляет всего 17%.

В перерабатывающей промышленности Украины процент высоких технологий — 3%. Наша экономика сегодня, по сути, детехнологизирована, — отметил министр.

Напомним, ранее Милованов рассказал, что власти рассчитывают в этом году получить 6 млрд грн от проведения в Украине большой приватизации. Для приватизации определены 20 крупных и более 500 малых предприятий.