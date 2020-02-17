Катастрофа літака МАУ в Ірані: в аеропорту «Бориспіль» відкриють сквер пам’яті жертв трагедії

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З моменту катастрофи літака МАУ в Ірані сьогодні минає 40 діб. З метою вшанування пам’яті пасажирів та екіпажу рейсу PS752 авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» спільно з міжнародним аеропортом «Бориспіль» 17 лютого закладає сквер пам’яті жертв авіакатастрофи. У понеділок на місці майбутнього скверу і меморіалу на території летовища — між терміналом D і VIP-терміналом — встановлять пам’ятний камінь.

На церемонію закладення скверу запрошені рідні та близькі загиблих українців, представники влади і громадських організацій, посли і представники дипломатичних місій Канади, Ірану, Швеції, Великої Британії, Німеччини та Афганістану.

Нагадаємо, авіалайнер авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи 8 січня. На борту знаходилися 176 осіб, з них 9 — члени екіпажу. Усі вони загинули. Іранські сили ППО заявили, що випадково збили літак.

Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив офіційний Тегеран в недостовірних заявах. Він заявив, що влада Ірану з самого початку знала про ракетну атаку. Про це свідчить запис розмови між диспетчерською Тегерана та екіпажем іранського літака.