Катастрофа самолета МАУ в Иране: в аэропорту «Борисполь» откроют сквер памяти жертв трагедии

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С момента катастрофы самолета МАУ в Иране прошло 40 дней. С целью чествования памяти пассажиров и экипажа рейса PS752 авиакомпания «Международные авиалинии Украины» совместно с международным аэропортом «Борисполь» 17 февраля закладывает сквер памяти жертв авиакатастрофы. В понедельник на месте будущего сквера и мемориала на территории аэропорта — между терминалом D и VIP-терминалом — установят памятный камень.

На сегодняшнюю церемонию приглашены родные и близкие погибших украинцев, представители власти и общественных организаций, послы и представители дипломатических миссий Канады, Ирана, Швеции, Великобритании, Германии и Афганистана.

Напомним, авиалайнер авиакомпании МАУ потерпел крушение 8 января. На борту находились 176 человек, из них девять — члены экипажа. Все они погибли. Иранские силы ПВО заявили, что случайно сбили самолет.

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил официальный Тегеран в недостоверных заявлениях. Он заявил, что власти Ирана изначально знали о ракетной атаке. Об этом свидетельствует запись разговора между диспетчерской Тегерана и экипажем иранского самолета.