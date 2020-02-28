Т. в. о. директора ДБР Ірина Венедіктора. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n134412-okrujnyy-adminsud-kyieva-vidkryv-provadjennya-cherez-pryznachennya-venediktovoyi-kerivnykom-dbr.html

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Суд просять визнати відсутність компетенції у президента України призначати тимчасово виконуючого обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

Окружний адмінсуд столиці відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до президента України Володимира Зеленського. Позивач просить служителів Феміди визнати відсутність повноважень у президента призначати т. в. о. директора ДБР. Про це 28 лютого повідомляє «Судова влада України».

В ОАСК уточнили, що суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР № 2116, яким було передбачено звільнення директора відомства Труби і його заступників наступного дня після офіційної публікації документа, а також призначення тимчасово виконуючого обов’язки глави бюро.

Вже 27 грудня Зеленський призначив в. о. директора ДБР депутата від «Слуги народу» Ірину Венедіктову. Нову структуру бюро президент затвердив 6 лютого 2020 року.

ЗМІ повідомляли, що чоловік Венедіктової Денис Колесник впливає на кадрову політику ДБР — проводить співбесіди і часто буває в офісі дружини. Зазначається, що саме він нібито лобіював призначення в бюро Руслана Бірюкова. Колесник часто супроводжує Венедіктову під час робочих зустрічей.