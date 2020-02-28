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Ракурс
Китай міг застосувати лазерні технології проти американського літака, фото:

«Зоряні війни»: у США стверджують, що Китай атакував їхній літак бойовим лазером

28 лют 2020, 12:46
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Військово-морські сили США у четвер заявили, що минулого тижня, під час здійснення їхнім літаком спостереження P-8 польоту над Тихим океаном, китайський військовий корабель спрямував на нього промінь лазера військового класу.

У ВМС США такі дії вважають «небезпечними і непрофесійними», повідомляє CNN з посиланням на заяву Тихоокеанського флоту США.

Лазери бойового класу потенційно можуть завдати серйозної шкоди екіпажам і морякам, а також корабельним і авіаційним системам, — наголошується в заяві.

Лазерні промені військового класу, також відомі як «осліплювачі», випускають потужний промінь світла, який може долати великі відстані і тимчасово засліплювати пілотів літаків.

Співрозмовники видання повідомили, що з приводу цього інциденту очікується оголошення Сполученими Штатами офіційного дипломатичного протесту.

Російсько-терористичні війська неодноразово застосовували лазери для засліплення українських військових та прикордонників. У 2017 році камера Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксувала один із випадків використання бойовиками такого лазера на Донбасі.


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