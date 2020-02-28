«Зоряні війни»: у США стверджують, що Китай атакував їхній літак бойовим лазеромhttps://racurs.ua/ua/n134413-zoryani-viyny-ssha-stverdjuut-scho-kytay-atakuvav-yihnogo-litaka-boyovym-lazerom.htmlРакурс
Військово-морські сили США у четвер заявили, що минулого тижня, під час здійснення їхнім літаком спостереження P-8 польоту над Тихим океаном, китайський військовий корабель спрямував на нього промінь лазера військового класу.
У ВМС США такі дії вважають «небезпечними і непрофесійними», повідомляє CNN з посиланням на заяву Тихоокеанського флоту США.
Лазери бойового класу потенційно можуть завдати серйозної шкоди екіпажам і морякам, а також корабельним і авіаційним системам, — наголошується в заяві.
Лазерні промені військового класу, також відомі як «осліплювачі», випускають потужний промінь світла, який може долати великі відстані і тимчасово засліплювати пілотів літаків.
Співрозмовники видання повідомили, що з приводу цього інциденту очікується оголошення Сполученими Штатами офіційного дипломатичного протесту.
Російсько-терористичні війська неодноразово застосовували лазери для засліплення українських військових та прикордонників. У 2017 році камера Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксувала один із випадків використання бойовиками такого лазера на Донбасі.