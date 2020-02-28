Туреччина vs Росія: чи бути війні після подій в Ідлібі — хроніка подій

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Ракурс

Увечері 27 лютого російсько-сирійські сили, які контролюють 2/3 Сирії, атакували турецьких військових в провінції Ідліб. Внаслідок атаки загинуло 33 військових, ще 36 отримали поранення. Після авіаудару в Туреччині скликали Раду нацбезпеки за участю Реджепа Ердогана, яка тривала шість годин. Одночасно прес-секретар Ердогана контактував з радником з нацбезпеки США і генсеком НАТО. Потім війська Туреччини розгорнули атаку по усіх відомих об'єктах режиму Башара Асада.

У Держдепартаменті США підтримали союзника по НАТО. Водночас Москва заявила, що не має жодного відношення до обстрілу турецьких військових в Ідлібі. За інформацією ЗМІ, Ердоган готує звернення до нації. Також поширюються новини про запровадження воєнного стану в Туреччині і оголошення війни Сирії. Окрім цього, сьогодні відбудеться засідання ради Північноатлантичного Альянсу. На кордоні зростає кількість сирійських біженців, а турецькі політики заявляють про необхідність відкрити для них «вікно в Європу».

Зауважимо, що Ідліб — фактично єдиний прикордонний регіон Сирії, котрий контролює підтримувана Туреччиною сирійська опозиція. З грудня 2019 року в цій провінції триває наступ підконтрольних Башару Асаду сил, яких з повітря прикриває російська авіація. На боці Башара Асада також Іран та шиїтські формування.

«Ракурс» стежить за розвитком подій у Сирії:

Ситуація в Ідлібі: 28 лютого

11.30 — з’явилася реакція ЄС. Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав негайно зупинити ескалацію ситуації в Ідлібі.

Поточна ескалація повинна негайно припинитися. Існує ризик скотитися до великої відкритої міжнародної військової конфронтації. Це також викликає нестерпні гуманітарні страждання і створює небезпеку для цивільного населення, — написав Боррель у Твіттер.

10.30 — сотні мігрантів перемістилися північним заходом Туреччини до її кордонів з Грецією та Болгарією. Анкара заявила, що більше не стримуватиме сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи, пише Reuters.

10.00 — Греція посилює охорону своїх кордонів в очікуванні на прибуття хвилі сирійських біженців на тлі загострення ситуації в Ідлібі.

9.50 — Туреччина розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400.

9.30 — Росія направила два бойових кораблі до берегів Сирії, пише Reuters. За іншими даними, фрегати Чорноморського флоту РФ «Адмірал Макаров» і «Адмірал Григорович» були відправлені туди ще до останнього інциденту (планова ротація).

9.00 — з’явилася реакція Росії. Міністерство оборони РФ заявляє, що російська авіація не завдавала ударів у сирійській провінції Ідліб, де загинули турецькі військовослужбовці.

Авіація Повітряно-космічних сил Росії в районі населеного пункту Бехун не застосовувалася, — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Російська сторона заявляє, що турецькі військовослужбовці перебували серед бойовиків, які спробували здійснити наступ на сили Асада. У Міноборони РФ також стверджують, що запитували у турецьких військових координати місцеперебування всіх підрозділів Збройних сил Туреччини і в районі «Бехуна їх не було і не повинно було бути».

8.30 — Туреччина скликає екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в зоні деескалації у Ідлібі. Про це сьогодні зранку повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив у Twitter. Анкара ініціювала екстрене засідання, ґрунтуючись на ст. 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає, що «договірні сторони завжди будуть консультуватися одна з одною у випадку, якщо, на думку якоїсь із них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою».

7.00 — Анкара погрожує ЄС відкрити кордони для біженців. Про це заявив представник правлячої в Туреччині «Партії справедливості та розвитку» Омер Челік.

Наша політика щодо біженців залишається тією самою, але тут складається певна ситуація. Ми більше не можемо утримувати біженців, — застеріг Челік.

6.30 — Прес-секретар генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша зажадав негайного припинення вогню в Ідлібі. За його словами, «без негайних дій щогодини зростає небезпека ще більшої ескалації». Речник генсека ООН, наголосив, що ця ситуація не має військового вирішення.

6.00 — з’явилася реакція США на події в Ідлібі. Речник Державного департаменту зажадав негайного припинення наступу військ Асада у Ідлібі, що проводиться за активної підтримки Росії та Ірану. Вашингтон вивчає можливості надання допомоги Туреччині.

2.00−6.00 — телефонні переговори турецької влади з представниками США та НАТО.

2.00 — Міністерство оборони Туреччини завдало ударів «по усіх відомих цілях режиму Башара Асада в Сирії за допомогою своїх повітряних і наземних засобів підтримки вогню» у відповідь на авіаудари по турецьких військових. Запис з безпілотника було опубліковано на сайті державного турецького агентства Anadolu. Стверджується, що турецькі війська знищують військову техніку, позиції і живу силу військ Башара Асада.

Атака в Ідлібі: 27 лютого

22.00 — Після того, як стало відомо про втрати армії у Сирії, президент Туреччини Реджеп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Як передає турецька служба BBC, вона тривала близько шести годин. Також в Туреччині відбулися акції протесту.

20.00 — Турецькі військові опинилися серед жертв авіаудару російсько-сирійської авіації в провінції Ідліб. Внаслідок обстрілу з повітря в Ідлібі загинуло щонайменше 33 турецьких військових. Ще 36 турецьких бійців дістали поранень. Як повідомляє Anadolu, віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що президент Сирії Башар Асад заплатить високу ціну за цей авіаудар. За словами Октая, Асад увійде в історію як військовий злочинець.