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Будівлю суду оточили правоохороні, фото: «Думская»
Чоловік з гранатою взяв у заручники суддів Приморського райсуду Одеси (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134415-cholovik-z-granotou-vzyav-u-zaruchnyky-suddiv-prymorskogo-raysudu-odesy.htmlРакурс
Суддів Приморського райсуду Одеси взяв у заручники чоловік із гранатою, котрого доставили із СІЗО до суду.
Він у залі суду дістав її та витягнув чеку. Чоловік загрожував всіх підірвати. Про це повідомляє видання «Думская».
В залі суду перебували судді Віктор Іванов та В’ячеслав Бондар, а також старший конвоїр.
Будівля суду була оточена правоохоронцями, співробітників та відвідувачів суду евакуювали. Згодом правоохоронцям вдалося знешкодити зловмисника. Внаслідок інциденту постраждалих немає.
Прес-служба одеської поліції повідомляє, що керівник ГУНП в Одеській області Олег Бех особисто провів перемовини з цим чоловіком, після чого небезпечний предмет вилучено.
За інформацією видання, чоловіка з гранатою звати В’ячеслав Гарькавий. Його звинувачують у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року (ст. 115 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, у травні минулого року у філії «ПриватБанку» на Луганщині підірвав гранату чоловік, якому перед цим не вдалося отримати кредит за підробленими документами. Тоді сам зловмисник загинув, ще п’ятеро людей постраждали.
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