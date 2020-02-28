Зелена енергетика. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n134416-zastupnyk-orjelya-zeleni-taryfy-ce-gangrena-yaku-treba-amputuvaty.html

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Заступник міністра енергетики і захисту навколишнього середовища України Костянтин Чижик вважає, що «зелені тарифи» на електроенергію повинні бути істотно знижені.

Чижик презентував нову модель зниження «зелених тарифів» на форумі Ukrainian Energy, який проходив вчора, пише УНН.

У міністерстві пропонують для сонячних електростанцій (СЕС), які були введені в експлуатацію після 2017 року, знизити «зелений тариф»:

для СЕС потужністю до 10 МВт на 15%;

для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт на 20%;

для СЕС потужністю понад 50 МВт на 25%.

Також для всіх СЕС пропонується продовження терміну виплат на п’ять років.

Для вітряних електростанцій (ВЕС) тариф пропонується знизити на 10% з продовженням терміну виплат на п’ять років.

У міністерстві також запропонували для інвесторів у «зелену енергетику» добровільно знизити тарифи для СЕС на 12,5% і для ВЕС — на 5% без продовження терміну виплат.

Чижик програму по зниженню «зелених тарифів» порівняв з ампутацією зараженої гангреною частини тіла пацієнта. На думку заступника міністра, це необхідно зробити, щоб врятувати «пацієнта» від неминучої смерті.

Звичайно, добровільно на такі пропозиції міністерства більшість учасників ринку не підуть, що призведе до збільшення дефіциту Державного підприємства «Гарантований покупець». Жорсткість умов для інвесторів не вирішить проблему, а лише посилить її.

Експерти вважають, що запропонований міністерством енергетики варіант зниження «зелених тарифів» не зможе перекрити навіть на 25% прогнозованого дефіциту ДП «Гарантований покупець», який в 2020 році складе 17 млрд грн. Тому «ампутація гангрени» в даному випадку не врятує «пацієнта».

Джерел перекриття дефіциту Чижик не назвав, як і не представив розрахунків міністерства.

Керуючий партнер Integrites Олексій Фелів вважає, що пропозиція Чижика суперечить позиції президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука, які заявляли про притягнення 50 млрд дол. іноземних інвестицій в Україну.

Фелів вважає, що такі ініціативи уряду навряд чи будуть привабливими для іноземних інвесторів і в Україну гроші не поллються бурхливою рікою.

А ще місяць тому в міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища заявляли, що до 2050 року планується отримувати з альтернативних джерел 70% енергії для забезпечення всіх потреб населення.