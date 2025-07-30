Дональд Трамп запровадив 25% мита щодо Індії через купівлю нафти та зброї у росії. Фото:

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Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит щодо Індії.

У вівторок, 30 липня, американський лідер анонсував запровадження 25-відсоткових мит проти Індії, які запрацюють вже з 1 серпня. Таке рішення глава Білого дому ухвалив через те, що Індія купувала енергоносії та озброєння у російської федерації. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Президент зазначив, що Штати упродовж багатьох років вели з Індією не так багато бізнесу через високі мита і «найжорсткіші і найогидніші торгові бар'єри серед усіх країн». І додав, що країна має «найсуворіші та найнеприємніші» торгівельні бар'єри серед усіх країн.

Крім того, вони завжди купували переважну більшість своєї військової техніки у росії і є найбільшим покупцем енергоносіїв для росії, поряд з Китаєм, тоді як усі хочуть, щоб росія припинила вбивства в Україні — все це погано. Тому Індія платитиме тариф у розмірі 25% плюс штраф за вищевикладене, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що дає російській федерації 10 днів на припинення війни проти України, інакше він запровадить мита на російські товари. Десятиденний дедлайн президента Трампа спливає 8 серпня.