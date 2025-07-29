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Ракурс
Дональд Трамп, фото: RawPixel

10 днів — Трамп уточнив термін, який дав путіну для завершення війни

29 лип 2025, 21:46
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Президент США Дональд Трамп заявив, що дає росії 10 днів з сьогоднішнього дня, щоб досягти перемир’я з Україною.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомило агентство Bloomberg.

10 днів з сьогоднішнього дня, — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона після п’ятиденного візиту до Шотландії.

За словами Трампа, після цього терміну будуть запроваджені «мита та інші заходи» щодо рф. Він зазначив, що, ймовірно, російський диктатор володимир путін захоче продовжувати війну.

Вчора, 28 липня, Трамп оголосив, що скоротить термін для Путіна, погрожуючи потенційними економічними санкціями проти Москви, якщо вона не вживе заходів для припинення бойових дій. Однак він тоді не вказав точний термін або дату, з якої почнеться відлік часу.

14 липня президент США спочатку оголосив 50-денний термін для росії, який закінчувався б 2 вересня. Новий термін закінчується 8 серпня.

Джерело: Bloomberg

Джерело: Ракурс


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