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ГУР провело успішну операцію на Тендерівській косі, скріншот відео
Спецпризначенці ГУР знищили рашистів та радіолокаційну станцію на Тендерівській косі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208181-specpryznachenci-gur-znyschyly-rashystiv-ta-radiolokaciynu-stanciu-na-tenderivskiy-kosi-video.htmlРакурс
Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі, розташованій у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.
Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ «зонт» та радіолокаційною станцією «роса», — вказано в описі відео. — Над островом замайорів український прапор.
Зазначається, що операція пройшла без втрат, її успішне виконання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які надали швидкісні катери.
Нові плавзасоби — це додаткові можливості для спецпризначенців діяти там, де на них не чекають. Дякуємо благодійникам за дієву підтримку воєнної розвідки! — наголошують у ГУР.