ГУР провело успішну операцію на Тендерівській косі, скріншот відео

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Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі, розташованій у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ «зонт» та радіолокаційною станцією «роса», — вказано в описі відео. — Над островом замайорів український прапор.

Зазначається, що операція пройшла без втрат, її успішне виконання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які надали швидкісні катери.