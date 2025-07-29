ГУР провело успешную операцию на Тендеровской косе, скриншот видео

https://racurs.ua/n208181-specnazovcy-gur-unichtojili-rashistov-i-radiolokacionnuu-stanciu-na-tenderovskoy-kose-video.html

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Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі, розташованій у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ «зонт» та радіолокаційною станцією «роса», — вказано в описі відео. — Над островом замайорів український прапор.

Зазначається, що операція пройшла без втрат, її успішне виконання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які надали швидкісні катери.