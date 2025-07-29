Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уровень радиации 29 июля, скриншот видео

В Запорожье во время сильного ветра с ВОТ наблюдалось повышение радиации — Андрющенко (ВИДЕО)

29 июл 2025, 20:35
999

У Запоріжжі під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій спостерігалося підвищення рівня радіації.

Про це сьогодні, 29 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру Вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території, — зазначив Андрющенко.

Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз’яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль русня нагнітає та розповідає про якісь уявні удари, пожежі і все таке, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров