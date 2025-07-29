Уровень радиации 29 июля, скриншот видео

https://racurs.ua/n208180-v-zaporoje-vo-vremya-silnogo-vetra-s-vot-nabludalos-povyshenie-radiacii-andruschenko-video.html

Ракурс

У Запоріжжі під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій спостерігалося підвищення рівня радіації.

Про це сьогодні, 29 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру Вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території, — зазначив Андрющенко.