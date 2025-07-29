Глава комитета по свободе слова зарегистрировал постановление о возобновлении трансляции заседаний Рады

Ярослав Юрчишин, фото: «Украинский кризисный медиа-центр»

https://racurs.ua/n208179-glava-komiteta-po-svobode-slova-zaregistriroval-postanovlenie-o-vozobnovlenii-translyacii.html

Ракурс

Народний депутат Ярослав Юрчишин, голова парламентського комітету з питань свободи слова, зареєстрував постанову № 1963027, яка пропонує відновити онлайн-трансляції засідань Верховної Ради в режимі реального часу.

Про це Юрчишин сьогодні, 29 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Минулий тиждень проявив багато трешу у внутрішній політиці, один із яких — недостатня прозорість. 263 народних депутати висміялися в обличчя прихильникам євроінтеграції та Революції Гідності, а люди це побачили лише згодом і в записі. Звісно, альтернативи протесту вже не було, — заявив Юрчишин.

Треба це виправляти. Люди мусять бачити, що відбувається в Раді просто зараз. Можна очікування голосіння про режим воєнного стану і так далі, але будемо чесними. Ми це вже проходили. Досить прикриватися війною, аби нишком закручувати гайки та приймати різного роду сором, — додав він.

Юрчишин також послався на відповідну відкриту заяву громадських організацій та медіа України, у якої вже понад 60 підписантів.