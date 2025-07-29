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Ракурс
В Альпах якобы состоялась встреча представителей Украины, США и Британии, фото: Pixabay

Российские спецслужбы распространяют фейк о встрече Ермака и Залужного в Альпах — ГУР

29 июл 2025, 19:31
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Російські спецслужби проводять чергову інформаційну операцію проти України.

Сьогодні, 29 липня, вони розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Про це попереджає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії, — наголошують у ГУР.

ГУР також опублікувало приклади таких повідомлень. У них стверджується, нібито США та Британія організували таємну зустріч «в Альпах», на якій нібито визначилися з кандидатурою нового президента України.

Склепана на коліні євґєнія наришкіна та брендована «службой внєшнєй развєдкі» (СВР) держави-агресора росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам, — зазначають у ГУР.

У ГУР зазначають, що росіяни у цій інформатаці такою поширюють фейки про нібито причетність одного з військовослужбовців підрозділів ГУР до наркоторгівлі.

ГУР МО України нагадує про інформаційну гігієну, закликає не поширювати російську дезінформацію та закликає сконцентруватись на боротьбі з брехливою та злочинною росією повсюди, де це можливо, — наголошують у ГУР.

Російські фейки, фото: ГУР

Источник: Ракурс


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