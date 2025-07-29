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Рашисты сознательно бьют по спасателям, фото: ГСЧС
Рашисты ранили четырех спасателей в Херсоне и Константиновке (ФОТО)https://racurs.ua/n208177-rashisty-ranili-chetyreh-spasateley-v-hersone-i-konstantinovke-foto.htmlРакурс
Російські загарбники свідомо б’ють по рятувальниках — сьогодні, 29 липня, через ворожі удари поранено чотирьох надзвичайників.
Про це повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що сьогодні сталися такі випадки:
- у Костянтинівці на Донеччині російський БПЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні;
- у Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.