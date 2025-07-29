Рашисты сознательно бьют по спасателям, фото: ГСЧС

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Російські загарбники свідомо б’ють по рятувальниках — сьогодні, 29 липня, через ворожі удари поранено чотирьох надзвичайників.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що сьогодні сталися такі випадки: