Закон о возвращении независимости НАБУ и САП первый в повестке дня 31 июля — нардепhttps://racurs.ua/n208176-zakon-o-vozvraschenii-nezavisimosti-nabu-i-sap-pervyy-v-povestke-dnya-31-iulya-nardep.htmlРакурс
Народним депутатам вже розіслали порядок денний на 31 липня. У ньому першим питанням стоїть президентський законопроект № 13533 та кілька альтернативних.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Депутатам розіслали порядок денний на 31 липня де першим питанням стоїть закон про повернення незалежності НАБУ та САП, — зазначив він.
Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Отже, засідання в четвер починається з розгляду президентського законопроєкту про поновлення незалежності НАБУ та САП. Його мають ухвалити одразу за основу та в цілому. Думаю, що голоси на це будуть, — зазначив Гончаренко.
Але після цього Рада не закінчується. У нас в планах ще є розгляд інших законопроєктів, — додав він.
Раніше сьогодні Железняк повідомив, що антикорупційний комітет Ради одноголосно підтримав законопроект № 13533. Проте головним у цьому випадку є правоохоронний комітет, засідання якого заплановане на 13.00 завтрашнього дня, 30 липня.
Законопроект № 13533 внесли у Раду і відправили на розгляд комітету 24 липня.