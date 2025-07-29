31 июля Верховная Рада соберется на заседание, фото: Верховная Рада

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Народним депутатам вже розіслали порядок денний на 31 липня. У ньому першим питанням стоїть президентський законопроект № 13533 та кілька альтернативних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Депутатам розіслали порядок денний на 31 липня де першим питанням стоїть закон про повернення незалежності НАБУ та САП, — зазначив він.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Отже, засідання в четвер починається з розгляду президентського законопроєкту про поновлення незалежності НАБУ та САП. Його мають ухвалити одразу за основу та в цілому. Думаю, що голоси на це будуть, — зазначив Гончаренко.

Але після цього Рада не закінчується. У нас в планах ще є розгляд інших законопроєктів, — додав він.

Раніше сьогодні Железняк повідомив, що антикорупційний комітет Ради одноголосно підтримав законопроект № 13533. Проте головним у цьому випадку є правоохоронний комітет, засідання якого заплановане на 13.00 завтрашнього дня, 30 липня.

Законопроект № 13533 внесли у Раду і відправили на розгляд комітету 24 липня.