Стало известно, как президент планирует ограничить влияние рф на САП и НАБУ в новом законе

https://racurs.ua/n208056-stalo-izvestno-kak-prezident-planiruet-ogranichit-vliyanie-rf-na-sap-i-nabu-v-novom-zakone.html

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Володимир Зеленський заявив, що 24 липня погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні.

Важливо, що антикорупційні органи його підтримали, — написав президент у своїх соцмережах.

Текст нового законопроекту станом на 18.00 поки не оприлюднено.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що знає ключові тези документа.

У ньому є «героїчне повернення норм, які так само героїчно змінили 22 липня законопроектом 12414». Іншими словами, відбудеться «відкат» до нормальної версії.

Інша частина президентського законопроекту стосується так званого обмеження впливу росії на НАБУ і САП.

За словами Железняка, цього глава держави пропонує досягнути за допомогою таких новел: