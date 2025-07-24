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Стало відомо, як президент планує обмежити вплив рф на САП та НАБУ у новому законі
Стало відомо, як президент планує обмежити вплив рф на САП та НАБУ у новому законіhttps://racurs.ua/ua/n208056-stalo-vidomo-yak-prezydent-planuie-obmejyty-vplyv-rf-na-sap-ta-nabu-u-novomu-zakoni.htmlРакурс
Володимир Зеленський заявив, що 24 липня погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні.
Законопроєкт #13533 внесли у Раду і відправили на розгляд комітету.
Важливо, що антикорупційні органи його підтримали, — написав президент у своїх соцмережах.
Текст нового законопроекту станом на 18.00 поки не оприлюднено.
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що знає ключові тези документа.
У ньому є «героїчне повернення норм, які так само героїчно змінили 22 липня законопроектом 12414». Іншими словами, відбудеться «відкат» до нормальної версії.
Інша частина президентського законопроекту стосується так званого обмеження впливу росії на НАБУ і САП.
За словами Железняка, цього глава держави пропонує досягнути за допомогою таких новел:
- Підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на два роки проводить поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.
- Протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом СБУ проводить перевірку працівників НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.
- ОГП та Мін’юсту посилити роботу щодо розшуку та видачі іноземними державами (екстрадиції) осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання. У разі необхідності, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до ВРУ проєкт змін до законодавства у цій частині.
- ОГП, Мін’юсту, АРМА, НАБУ, БЕБ, ДБР, СБУ, НПУ, ДСФМУ посилити роботу щодо виявлення, розшуку та повернення з іноземних держав активів, здобутих злочинним шляхом. У разі необхідності, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до ВРУ проєкт змін до законодавства у цій частині.
- КМУ та НАБУ протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони, на час дії воєнного стану, виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень