Макрон та Кошта намагалися відмовити Зеленського підписувати закон про НАБУ і САП, - FT

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Західні союзники, зокрема президент Франції Макрон і глава Євроради Кошта, намагались переконати Володимира Зеленського відмовитись від підписання закону № 12414, який підірвав незалежність антикорупційних органів, пише FT.

За словами співрозмовників видання, у вівторок йому зателефонували Макрон і Кошта, щоб в останній спробі відмовити його від цього кроку.

Посли G7 в Києві також закликали переглянути рішення під час зустрічі того ж дня з генпрокурором Кравченком і главою СБУ Малюком.

При цьому посли опинилися зачинені в кімнаті без телефонів більше ніж на дві години, що один з дипломатів охарактеризував як спробу «змусити їх замовкнути» і не дати їм проінформувати свої уряди про події, що швидко розвивалися в Києві

Як пише Politico, вище керівництво ЄС закликало Зеленського довести, що він все ще відданий європейським демократичним цінностям після підписання провокаційного закону, який, за словами європейських союзників, загрожує фатально підірвати поточні спроби України приєднатися до блоку.

Президентка Європейської комісії контактувала з президентом Зеленським щодо цих останніх подій, сказав POLITICO речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Урсула фон дер Ляєн висловила свою серйозну стурбованість щодо наслідків поправок і попросила пояснень від українського уряду. Повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейського Союзу. Як країна-кандидат, від України очікується повне дотримання цих стандартів. Компромісу бути не може, — додав Мерсьє.

Президент Європейської ради Антоніо Коста також висловив свою стурбованість Зеленським і попросив пояснень, повідомив POLITICO чиновник ЄС, якому було надано анонімність щодо приватної розмови.