Ученые обнаружили значительную пользу быстрого темпа ходьбы

https://racurs.ua/n208175-skorost-hodby-vliyaet-na-dolgoletie-uchenye.html

Ракурс

Регулярні піші прогулянки — широко визнаний спосіб покращення здоров’я та самопочуття.

Проте навіть лише 15 хвилин прогулянки у швидкому темпі додають ще більше позитивного впливу, незалежно від іншої фізичної активності, до якої вдається людина. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження американських вчених, опублікованого в American Journal of Preventive Medicine, повідомляє видання EurekAlert.

Хоча користь щоденних прогулянок для здоров’я добре відома, лише обмежена кількість досліджень вивчала вплив таких факторів, як темп ходьби, на смертність, — наголошують дослідники.

Учені проаналізували дані майже 80 тис. людей. Учасники дослідження повідомили про середню кількість часу на день (у хвилинах), яку вони зазвичай витрачають на «повільну» ходьбу (наприклад, пересування, ходьба на роботі, вигул собаки або легкі фізичні вправи) та «швидку» ходьбу (наприклад, підйом по сходах, швидка ходьба або фізичні вправи).

Учені встановили, що:

швидка ходьба протягом лише 15 хвилин на день була пов’язана зі зниженням загальної смертності майже на 20%;

водночас менш значне зниження смертності було виявлено у випадку повільної ходьби понад три години щодня;

ця користь залишалася значною навіть після врахування інших факторів способу життя.

Захисний ефект швидкої ходьби поширювався на всі причини смерті, але був найбільш вираженим у випадку серцево-судинних захворювань, — вказано у статті.

Зазначається, що користь від швидкої ходьби не залежала від загального рівня фізичної активності у вільний час — навіть у тих, хто вже займався повільною ходьбою або деякими видами фізичної активності, додавання швидкої ходьби ще більше знижувало смертність.

Згідно з дослідженням, переваги швидкої ходьби для здоров’я серцево-судинної системи такі:

підвищує ефективність роботи серця — як аеробне навантаження, швидка ходьба покращує серцевий викид, збільшує постачання кисню та підвищує ефективність насосної функції серця, що призводить до поліпшення загального стану серцево-судинної системи;

контролює фактори ризику серцево-судинних захворювань — регулярна швидка ходьба допомагає контролювати вагу та склад тіла, зменшуючи ожиріння та пов’язані з ним ризики, такі як гіпертонія та дисліпідемія;

доступність — швидка ходьба це зручна, низькоінтенсивна діяльність, яка підходить для людей будь-якого віку та рівня фізичної підготовки.

Джерело: EurekAlert