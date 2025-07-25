Не 10 тысяч — ученые пересмотрели количество шагов, которое следует проходить каждый день

Для значительно улучшения здоровья не нужно проходить 10 тыс. шагов каждый день

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7 тис. кроків на день дають майже такі ж переваги для здоров’я, як і 10 тис. кроків.

Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного ученими з Сіднейського університету, повідомляє преc-служба вишу.

Ми знаємо, що кількість кроків на день пов’язана з тривалістю життя, але тепер ми також маємо докази того, що ходьба щонайменше 7 тис. кроків на день може значно поліпшити вісім основних показників здоров’я, включаючи зниження ризику серцево-судинних захворювань, деменції та депресивних симптомів, — зазначають учені.

У межах дослідження учені проаналізували дані 57 досліджень, проведених з 2014 по 2025 рік у понад десяти країнах, включаючи Австралію, США, Великобританію та Японію. Вони вивчили вплив різної кількості кроків на день на ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань і раку, а також на розвиток таких захворювань, як рак, цукровий діабет 2 типу, деменція і депресія.

На основі наших результатів, які оцінювали наслідки для здоров’я в ряді областей, які раніше не досліджувалися, ми дійшли висновку, що 7 тис. кроків на день є реалістичною метою, — зазначають дослідники.

Учені наголошують, що 7 тис. кроків за день є більш досяжним орієнтиром для людей, яким важко дотримуватися традиційних рекомендацій щодо фізичних вправ.

Однак для тих, хто ще не може досягти 7 тис. кроків на день, навіть невелике збільшення кількості кроків, наприклад, з 2 до 4 тис. кроків на день, пов’язане зі значним поліпшенням здоров’я, — додають дослідники.

Учасники проаналізованих австралійськими ученими досліджень носили пристрої для підрахунку кроків, такі як крокоміри, акселерометри та фітнес-трекери, щоб відстежувати кількість кроків, які вони робили щодня. Дослідники проаналізували результати людей, починаючи від тих, хто проходив лише 2 тис. кроків за день. Виявилося, що:

значне поліпшення здоров’я спостерігалося, коли люди збільшували середню кількість кроків на день з 2 тис. до 5−7 тис. кроків;

7 тис. кроків на день знижували ризик смерті на 47%, що було майже ідентично перевазі, яка спостерігалася при ходьбі 10 тис. кроків на день;

ризик деменції знижувався на 38% при проходженні 7 тис. кроків на день, а при 10 тис. кроків додаткове зниження становило лише 7%;

ризик розвитку діабету 2 типу знижувався на 22% при проходженні 10 тис. кроків на день і на 27% при 12 тис. кроків.