Рашисти свідомо б’ють по рятувальниках, фото: ДСНС

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Російські загарбники свідомо б’ють по рятувальниках — сьогодні, 29 липня, через ворожі удари поранено чотирьох надзвичайників.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що сьогодні сталися такі випадки: