«В Альпах» нібито відбулася зустріч представників України, США та Британії, фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n208178-rosiyski-specslujby-poshyruut-feyk-pro-zustrich-iermaka-ta-zalujnogo-v-alpah-gur.html

Ракурс

Російські спецслужби проводять чергову інформаційну операцію проти України.

Сьогодні, 29 липня, вони розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Про це попереджає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії, — наголошують у ГУР.

ГУР також опублікувало приклади таких повідомлень. У них стверджується, нібито США та Британія організували таємну зустріч «в Альпах», на якій нібито визначилися з кандидатурою нового президента України.

Склепана на коліні євґєнія наришкіна та брендована «службой внєшнєй развєдкі» (СВР) держави-агресора росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам, — зазначають у ГУР.

У ГУР зазначають, що росіяни у цій інформатаці такою поширюють фейки про нібито причетність одного з військовослужбовців підрозділів ГУР до наркоторгівлі.