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Рівень радіації 29 липня, скріншот відео
У Запоріжжі під час сильного вітру з ТОТ спостерігалося підвищення радіації — Андрющенко (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208180-u-zaporijji-pid-chas-sylnogo-vitru-z-tot-sposterigalosya-pidvyschennya-radiaciyi-andruschenko.htmlРакурс
У Запоріжжі під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій спостерігалося підвищення рівня радіації.
Про це сьогодні, 29 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру Вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території, — зазначив Андрющенко.
Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз’яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль русня нагнітає та розповідає про якісь уявні удари, пожежі і все таке, — додав він.