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Ракурс
Рівень радіації 29 липня, скріншот відео

У Запоріжжі під час сильного вітру з ТОТ спостерігалося підвищення радіації — Андрющенко (ВІДЕО)

29 лип 2025, 20:35
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У Запоріжжі під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій спостерігалося підвищення рівня радіації.

Про це сьогодні, 29 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру Вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території, — зазначив Андрющенко.

Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз’яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль русня нагнітає та розповідає про якісь уявні удари, пожежі і все таке, — додав він.

Джерело: Ракурс


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