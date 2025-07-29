Рівень радіації 29 липня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208180-u-zaporijji-pid-chas-sylnogo-vitru-z-tot-sposterigalosya-pidvyschennya-radiaciyi-andruschenko.html

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У Запоріжжі під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій спостерігалося підвищення рівня радіації.

Про це сьогодні, 29 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру Вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території, — зазначив Андрющенко.