Армия РФ продвинулась в Запорожской области. Карта: DeepState

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Армія Росії просунулася біля двох населених пунктів у Запорізькій області.

Окупантам вдалося прорватися вперед поблизу Гуляйпільського та Гіркого. Про незначні успіхи ворога 2 листопада моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Як відомо, села Гуляйпільське і Гірке розташовані у Пологівському районі Запорізької області. Армія РФ наблизилась до цих населених пунктів після окупації міста Гуляйполе.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що напередодні українські захисники відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке та поблизу Добропілля на Гуляйпільському напрямку. А на Оріхівському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік населеного пункту Лук’янівське.

Нагадаємо, наприкінці вересня російські окупанти взяли під контроль село Новоолександрівка Донецької області. Цей населений пункт знаходиться на північ від окупованого Гришиного і у напрямку Добропілля, у яке російські загарбники активно інфільтруються.