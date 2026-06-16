Бойцы ГУР поразили замаскированный российский бензовоз на оккупированном Запорожье. Фото:

https://racurs.ua/n214460-gur-porazilo-zamaskirovannyy-rossiyskiy-benzovoz-na-okkupirovannom-zaporoje-video.html

Ракурс

Замаскований російський бензовоз знищили українські розвідники на окупованому Запоріжжі.

Виявили та уразили цистерну з пальним на трасі Нова Каховка — Мелітополь бійці підрозділу «Саргас» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це 16 червня у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, який оприлюднив відео удару по паливозаправнику.

Окупантам не сховати свою техніку від дронів наших розвідників, — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 15 червня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Сили оборони України уразили російські вантажівки на мосту через Грузький Єланчик в Новоазовську Донецької області. Цей міст був відремонтований росіянами для збільшення вантажопотоку у 2024 році.