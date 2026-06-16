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Бойцы ГУР поразили замаскированный российский бензовоз на оккупированном Запорожье. Фото:
ГУР поразило замаскированный российский бензовоз на оккупированном Запорожье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214460-gur-porazilo-zamaskirovannyy-rossiyskiy-benzovoz-na-okkupirovannom-zaporoje-video.htmlРакурс
Замаскований російський бензовоз знищили українські розвідники на окупованому Запоріжжі.
Виявили та уразили цистерну з пальним на трасі Нова Каховка — Мелітополь бійці підрозділу «Саргас» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це 16 червня у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, який оприлюднив відео удару по паливозаправнику.
Окупантам не сховати свою техніку від дронів наших розвідників, — наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, 15 червня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Сили оборони України уразили російські вантажівки на мосту через Грузький Єланчик в Новоазовську Донецької області. Цей міст був відремонтований росіянами для збільшення вантажопотоку у 2024 році.