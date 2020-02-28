В аеропорту «Бориспіль» госпіталізували жінку з високою температурою. Фото: flickr.com

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У міжнародному аеропорту «Бориспіль» виявили жінку з підвищеною температурою, вона прибула з Італії.

Пасажирку представники санітарно-карантинного підрозділу доставили у медичний заклад, її перевірять на китайський коронавірус. Припускають, що у неї гостре респіраторно-вірусне захворювання, але остаточний результат покажуть аналізи. Про це 28 лютого повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі УНН.

Температурний скринінг і посилені заходи безпеки, аби не допустити поширення в Україні коронавірусу, активно тривають. Фактично на всіх пунктах пропуску і контрольних пунктах в’їзду-виїзду робота 100% у відношенні осіб, які слідують в Україну, на КПВВ на лінії розмежування, на адміністративній межі з Кримом, — наголосив представник ДПСУ.

За словами Демченка, з 25 лютого прикордонники вимірювали температуру у понад 160 тис. осіб, які слідували Україну. Демченко наголосив, що за короткий час вдалось мобілізувати всі ресурси на рівні держави.

Нагадаємо, 25 лютого у Чернівцях госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Жінку помістили в інфекційне відділення обласної лікарні, її перевіряли на ймовірність зараження коронавірусом. Згодом медики заявили, що коронавірус у неї не виявили.