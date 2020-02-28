Епідемія коронавірусу: президент Монголії пішов на карантин після візиту до Китаю

Халтмаагійн Баттулга, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n134418-epidemiya-koronavirusu-prezydent-mongoliyi-pishov-na-karantyn-pislya-vizytu-do-kytau.html

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Президент Монголії Халтмаагійн Баттулга пішов на 14 днів на карантин після візиту до Китаю.

Також на карантині перебуватимуть особи, що його супроводжували, зокрема — голова МЗС країни, повідомляє CNN.

З Китаю делегація повернулася в ніч на 27 лютого. Їх розміщення на карантин є запобіжним заходом, щоб не допустити можливого поширення інфекції.

У Китаї Баттулга, зокрема, зустрічався з президентом КНР Сі Цзиньпіном.

Монголія наразі не повідомляла про виявлення у себе нового коронавірусу SARS-Cov-2. Проте країна вжила заходів, щоб запобігти його ввезенню та поширенню. Так, до кінця березня будуть закриті школи, а доставка вугілля в Китай призупинена до 2 березня.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» виявили жінку з підвищеною температурою, яка прибула з Італії, де в останні дні спостерігається спалах захворюваності на коронавірус. Її перевірять на можливе інфікування SARS-Cov-2.