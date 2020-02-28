Атака на турецьких військових в Ідлібі. Фото: socportal.info

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Росія була завчасно сповіщена про місця дислокації турецьких військ в Ідлібі. Незважаючи на це, удари по позиціях військовослужбовців Туреччини були нанесені.

Про це повідомив сьогодні міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu.

Акар заявив, що турецькі військові, які забезпечували перемир’я в Ідлібі і намагалися запобігти гуманітарній кризі в регіоні, піддалися підлій атаці. В результаті удару загинули 33 військовослужбовців і ще 32 особи отримали поранення.

Чиновник наголосив, що були обстріляні навіть військові машини швидкої допомоги. Акар стверджує, що під час повітряного удару по позиціях турецьких військових в Ідлібі, у цьому секторі не знаходилося ніяких збройних угруповань.

Акар заявив, що збройні сили Туреччини у відповідь на авіаудар нанесли масовані артилерійські і повітряні удари по 200 об'єктам сил режиму Башара Асада в Ідлібі.

За словами Акара, турецькою армією в Ідлібі були знищені п’ять вертольотів, 23 танка, 23 гармати, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22, а також нейтралізовано 309 прихильників Асада.

Акар пообіцяв, що Туреччина продовжить мстити за загибель своїх військовослужбовців, а військова операція триватиме до забезпечення миру в Ідлібі.