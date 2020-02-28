Коронавірус SARS-Cov-2 виявили в Азербайджані. Карта: google.com/maps

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Китайський коронавірус SARS-Cov-2 дістався Азербайджану. Вперше небезпечну хворобу виявили у громадянина Росії, який прибув з Ірану.

Хворого помістили в інфекційний блок спеціального режиму. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Стан пацієнта наразі стабільний. Влада країни намагаються виявити на території Азербайджану осіб, з якими міг контактувати інфікований. Про це 28 лютого повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на оперативний штаб.

Після того, як уряд Швейцарії заборонив проведення всіх масових заходів для запобігання поширення коронавірусу, цьогорічний автосалон у Женеві скасовано. Автосалон 2020 року мав проходити з 3 по 15 березня, а мораторій триватиме відсьогодні до 15 березня. Як пише The Verge, Женевський автосалон вперше не відбудеться за останні 70 років. Виставка проходить майже щорічно з 1905 року і повинна була відкритися 7 березня. На цьому заході автовиробники зазвичай анонсують найяскравіші автомобілі та перспективні концепти.

За інформацією BNOnews, сьогодні по два нові випадки зараження коронавірусом зафіксували у Кувейті, Хорватії, Франції та Малайзії. На одного зараженого більше стало у Греції, Ізраїлі, іспанському Арагоні та французькій Ніцці.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, сьогодні китайський коронавирус вперше виявили на території Білорусі, Литви, Нігерії та Нової Зеландії. Загалом у світі налічується 83 тис. 371 підтверджений випадок зараження коронавірусом.