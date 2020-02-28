Коронавірус: посол України в Італії розповів про заражену українку

Новий коронавірус в Італії. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n134424-koronavirus-posol-ukrayiny-v-italiyi-rozpoviv-pro-zarajenu-ukrayinku.html

Ракурс

Коронавірус зараз лютує в Італії і, як відомо, в однієї українки, яка перебуває в цій країні, діагностували COVID-19. Про ситуацію в країні розповів посол України в Італії Євген Перелигін.

Перелигін підтвердив, що 26-річна громадянка України дійсно заразилася коронавірусом і зараз знаходиться у лікарні. Родичі зараженої жінки поміщені на карантин. Про це він розповів у інтерв’ю «Українським новинам».

Дипломат уточнив, що стан жінки не критичний і медики стверджують, що ситуація знаходиться під контролем.

Самим епідемічно небезпечним районом Італії, за словами посла, є Ломбардія.

Перелигін не зміг назвати точну кількість українців, які на даний момент знаходяться в Італії. За даними посольства, на Апеннінському півострові зараз перебуває близько 400 тис. українців.

За словами посла, ніхто з українських громадян поки що не звертався до посольства з проханням про евакуацію з Італії. Також Перелигін стверджує, що ніяких проявів паніки серед українців в Італії помічено не було.

У той же час, секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телеканалу «1+1» заявив, що коронавірус рано чи пізно потрапить до України, незважаючи не всі запобіжні заходи.

Чиновник вважає, що в Україні незабаром будуть зафіксовані поодинокі випадки зараження коронавірусом, але українські медики готові до цього. Данилов додав, що українська влада готова до появи коронавірусу в країні і в медустановах уже підготовлені 12,5 тис. лікарняних місць для заражених.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).