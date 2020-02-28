У Києві дезинфікують транспорт, фото: «Київпастранс»

https://racurs.ua/ua/n134426-bazy-dlya-gospitalizaciyi-ta-dezynfikuvannya-transportu-kyyiv-gotuietsya-zustrichaty.html

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Київ готується до можливого виявлення людей, інфікованих новим коронавірусом SARS-Cov-2, також відомим як COVID-19.

Так, у семи лікарнях столиці облаштовані бази для госпіталізації осіб з підозрою на наявність цього небезпечного захворювання, повідомляє у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

З них по три бази для дорослих та дітей і одна для вагітних жінок.

Бази облаштовані в інфекційних відділення таких лікарень:

Олександрівській клінічній лікарні;

Київській міській лікарні № 4;

Київській клінічній лікарні № 9;

міських дитячих клінічних лікарнях № 1 та № 2;

міській дитячій інфекційній лікарні;

Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини.

Зазначається, що реанімаційні ліжка у медзакладах забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. Ця процедура часто є необхідною, щоб врятувати життя інфікованих коронавірусом людей.

Крім того, заплановано найближчим часом закупити та встановити обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах столиці.

Водночас Кличко наголосив, що неможливо гарантувати, що в місті не буде випадків зараження SARS-Cov-2, тому потрібно готуватися до мінімізації наслідків можливого спалаху.

Прес-служба «Київпастрансу» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє, що у період підвищення захворюваності на грип та ГРВІ під час прибирання для обробки салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги застосовуються дезінфекційні засоби.

Крім того, перед виїздом на маршрут та після повернення з нього додатково термометром перевіряють водіїв і контролерів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький нещодавно заявив, що в Україні є понад 2 тис. спеціалізованих інфекційних боксів для ізоляції пацієнтів із підозрою на коронавірус.