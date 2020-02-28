ДБР підготувало підозри Порошенку, але у Рябошапки їх не схвалили. Фото: Європейська солідарність

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Петру Порошенку, п’ятому президенту України, Державне бюро розслідувань підготувало проекти підозр, проте в Офісі генпрокурора їх повернули через погану якість.

Претензії Офісу генерального прокурора стосуються процесуальної якості проекту підозр. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі, яке знайоме з ситуацією.

Водночас не зазначається, яких саме проваджень стосуються підозри. Джерело додало, що такими діями прокуратура, схоже, блокує «рух» ДБР.

Водночас, як і раніше, керівництво ДБР перебуває повністю під контролем Портнова, — йдеться в повідомленні.

28 лютого екс-глава АП часів президента-втікача Віктора Януковича заявив в своєму Telegram, що Держбюро розслідувань підготувало дві перші підозри та клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому голові України Петру Порошенко. Водночас, за словами Портнова, генеральний прокурор України дав доручення заблокувати будь-які негативні дії щодо Порошенка.

Нагадаємо, вранці 28 лютого п’ятий президент Петро Порошенко прийшов в Державне бюро розслідувань, де має відбутися його допит. Туди він прийшов з адвокатами, також його підтримали нардепи з «Європейської солідарності».

Як відомо, Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу адвокатів екс-президента Петра Порошенка щодо примусового приводу на допит в Державне бюро розслідувань.