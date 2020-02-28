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ГБР подготовило подозрения Порошенко, но у Рябошапки их не одобрили. Фото: Европейская солидарность

ГБР против Порошенко: экс-президенту подготовили подозрение, но у Рябошапки его не одобрили — СМИ

28 фев 2020, 15:29
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Петру Порошенко, пятому президенту Украины, Государственное бюро расследований готовило проекты подозрений, однако в Офисе генпрокурора их возвращали из-за плохого качества.

Претензии Офиса генерального прокурора касаются процессуального качества проекта подозрений. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре, который знаком с ситуацией.

При этом не отмечается, каких именно производств касаются подозрения. Источник добавил, что такими действиями прокуратура, похоже, блокирует «движения» ГБР.

При этом, как и ранее, руководство ГБР находится полностью под контролем Портнова, — говорится в сообщении.

28 февраля экс-глава АП времен беглого президента Виктора Януковича заявил в своем Telegram, что Госбюро расследований подготовило два первых подозрения и ходатайство об избрании меры пресечения пятому главе Украины Петру Порошенко. При этом, по словам Портнова, генеральный прокурор Украины дал поручение заблокировать любые негативные действия в отношении Порошенко.

Напомним, утром 28 февраля пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен состояться его допрос. Туда он пришел с адвокатами, также его поддержали нардепы из «Европейской солидарности».

Как известно, Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвокатов экс-президента Петра Порошенко на принудительный привод на допрос в Государственное бюро расследований.


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