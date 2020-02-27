Коронавирус мог передаться людям от животных

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Коронавирус SARS-Cov-2, первые случаи инфицирования которым были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, мог иметь промежуточных хозяев среди пока неидентифицированных домашних, диких или одомашненных диких животных, прежде чем передаться людям от летучих мышей, которые считаются наиболее вероятным естественным источником этого заболевания.

Коронавирусы могут храниться на различных поверхностях в течение нескольких дней, хорошо переживают замораживание (выживают до двух лет при температуре -20°), однако чувствительны к обычной температуре приготовления (70°). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Поэтому медики рекомендуют избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения, а также осторожно обращаться с сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных, чтобы избежать перекрестного загрязнения пищи.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, украинские власти пока не планируют эвакуировать сограждан из Италии, где наблюдается вспышка заболеваемости на новый коронавирус.