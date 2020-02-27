Коронавірус міг передатися людям від домашніх тварин

https://racurs.ua/ua/n134357-domashni-tvaryny-mojut-buty-perenosnykamy-novogo-koronavirusu-vooz.html

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Коронавірус SARS-Cov-2, перші випадки інфікування яким були зафіксовані в грудні 2019 року в китайському місті Ухані, міг мати проміжних господарів серед наразі неідентифікованих домашніх, диких чи одомашнених диких тварин, перш ніж передатися людям від кажанів, котрі вважаються найбільш ймовірним природним джерелом цього захворювання.

Коронавіруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом кількох днів, добре переживають замороження (виживають до двох років при температурі -20°), однак чутливі до звичайної температури приготування (70°). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на дані Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

Тому медики рекомендують уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження, а також обережно поводитися з сирим м’ясом, сирим молоком або сирими органами тварин, щоб уникнути перехресного забруднення їжі.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, українська влада наразі не планує евакуйовувати співгромадян з Італії, де спостерігається спалах захворюваності новим коронавірусом.