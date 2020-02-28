Собаку помістили на карантин через виявлення в неї нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134432-teper-i-tvaryny-u-gonkonzi-v-sobaky-vyyavyly-legku-formu-novogo-koronavirusu.html

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У Гонконзі влада відправила на карантин собаку, в якої проведені аналізи, зокрема, ротової порожнини та носу, показали легку форму коронавірусу.

До цього коронавірус знайшли у її власника. Про це повідомляє телеканал CNN.

Водночас у самої собаки симптомів захворювання наразі не спостерігається. Тож медики не виключають, що виявлення легкої форми захворювання може свідчити не про зараження собаки, а про потрапляння коронавірусу до рота та носу собаки іззовні.

Всього у Гонконгу вже виявлено 93 випадки інфікування людей коронавірусом, дві людини померли, 18 — вилікувалися. Двоє інфікованих наразі перебувають у тяжкому стані, четверо — у критичному.

Перші випадки інфікування коронавірусом були виявлені в китайському місті Ухані в грудні 2019 року.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у семи лікарнях Києва вже облаштовані бази, до яких госпіталізуватимуть осіб у випадку підозри на наявність у них коронавірусу.