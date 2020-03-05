Коронавірус: Гонконг підтвердив випадок інфікування домашнього собаки COVID-19

Домашні тварини можуть інфікуватися коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n134716-koronavirus-gonkong-pidtverdyv-vypadok-infikuvannya-domashnogo-sobaky-covid-19.html

Ракурс

Влада Гонконгу підтвердила, що домашній собака одного з інфікованих новим коронавірусом SARS-CoV-2 пацієнтів також заразився цією інфекцією.

Неодноразові тестування показали наявність у тварини коронавірусу в легкій формі, проте жодних симптомів, характерних для COVID-19, у тварини не виявлено. Про це повідомляє Департамент інформаційних послуг Гонконгу.

Зразки для тестів у тварини відбирали 26, 27 та 28 лютого, а також 2 березня.

Зазначається, що в результаті експерти кількох гонконзьких вишів та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин одноголосно дійшли висновку, що собака має легку форму інфекції і, ймовірно, це випадок передачі коронавірусу від людини до тварин.

Собака продовжує перебувати на карантині, відбуватимуться подальші дослідження.

Водночас влада Гонконгу наголошує, що наразі немає доказів того, що домашні тварини можуть бути джерелом зараження коронавірусом.

«Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)».

Нагадаємо, в охопленому спалахом коронавірусу китайському місті Ухані добровольці врятували сотні котів і собак, господарі яких втекли від коронавірусу.