Авиапаника в России: четыре самолета экстренно приземлили из-за неисправности и сообщений о минировании, фото — ТАСС

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Ракурс

Четыре авиарейса, которые утром 3 марта вылетели из российских аэропортов, совершили экстренные посадки. Два — из-за сообщений о минировании, два — из-за техническим неисправностей.

Первым экстренно приземлился рейс SU1703 Владивосток — Москва. Самолет сел в Хабаровске. Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что это произошло из-за анонимного звонка о минировании. Самолет проверили, информация не подтвердилась.

Рейсы A-320 Новосибирск — Москва экстренно приземлился в Перми. Его также якобы «минировали».

Рейс SU2486 Москва — Цюрих вернулся в аэропорт Шереметьево, поскольку на борту сработал датчик, который сигнализировал о технической неисправности.

В полдень рейс Москва — София сел в Шереметьево, поскольку сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей. Airbus A-320 авиакомпании «Аэрофлот» развернулся над Беларусью и почти через два часа после вылета вернулся в Москву. Самолет обещали заменить и рейс вылетит в Софию в 16.00 по Киеву.

Ранее «Ракурс» сообщал, что самолету компании S7, выполнявшему авиарейс Новосибирск — Москва, пришлось резко изменить курс на 90° и пойти на экстренную посадку в аэропорту Перми.