Авіапаніка в Росії: чотири літаки екстрено приземлили через несправності та повідомлення про мінування, фото — ТАСС

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Ракурс

Чотири авіарейси, які 3 березня вилетіли з російських аеропортів, здійснили екстрені посадки. Два з них — через повідомлення про мінування, два — через технічну несправність.

Першим екстрено приземлився рейс SU1703 Владивосток — Москва. Літак сів у Хабаровську. Прес-служба «Аерофлоту» повідомила, що це сталося через анонімний дзвінок про мінування. Літак перевірили, інформація не підтвердилася.

Рейс A-320 Новосибірськ — Москва екстрено приземлився в Пермі. Його також начебто «мінували».

Рейс SU2486 Москва — Цюріх повернувся в аеропорт Шереметьєво, оскільки на борту спрацював датчик, який сигналізував про технічну несправність.

Опівдні рейс Москва — Софія сів у Шереметьєво, оскільки спрацював датчик відмови системи попередження зіткнення із землею. Airbus A-320 авіакомпанії «Аерофлот» розвернувся над Білорусю і майже через дві години після вильоту повернувся в Москву. Літак обіцяли замінити і рейс вилетить до Софії о 16.00 за Києвом.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що літаку компанії S7, який виконував авіарейс Новосибірськ — Москва, довелося різко змінити курс на 90° і піти на екстрену посадку в аеропорту Пермі.